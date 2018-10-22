Кафельников утверждает: Каррера просил купить в "Спартак" Мариу Фернандеса

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион-2000 по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников утверждает, что бывший главный тренер красно-белых Массимо Каррера просил у руководства клуба купить защитника ЦСКА Мариу Фернандеса. Сегодня стало известно, что итальянский специалист отправлен в отставку.

"Как вы думаете,кого Массимо (чуть не на коленях) просил у руководства купить ему некоторое время назад? Ответ через час скину", - написал Кафельников в Твиттере. А через час дал ответ: "Мариу Фернандеса".

Фернандес защищает цвета ЦСКА с 2012 года. В 2017 году бразилец дебютировал в сборной России.

Каррера уволен. Что дальше? Live!