Кафельников пригласил Карреру на Кубок Кремля. Трабукки ответил

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников в своем Твиттере пригласил главного тренера красно-белых Массимо Карреру на Кубок Кремля, отметив, что итальянец сможет посмотреть на индивидуальный вид спорта.

Сегодня Каррера, комментируя желание полузащитника "Спартака" Софьяна Ханни получать игровое время, заявил, что "если кто-то хочет играть всегда, он найдет индивидуальный вид спорта".

Кафельникову ответил известный футбольный агент Марко Трабукки, являющийся другом итальянского специалиста.

- Спасибо, обязательно приедем! Я, кстати, до сих пор играю с ракеткой, которую ты мне подарил на миланском турнире в 2001 году, - написал Трабукки в своем Твиттере.