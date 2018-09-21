Кафельников о Глушакове: "Мне безразлично, кого, где и когда он..."

Российский теннисист и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников - о ситуации с полузащитником команды Денисом Глушаковым. Ранее футболист был отстранен от работы с командой за лайк поста с критикой в адрес главного тренера Массимо Карреры, а также попал в семейный скандал: жена обвинила его в измене и избиении.

- Мне безразлично кого он, где он и когда он, - сказал Кафельников во время прямого эфира в Инстаграме. - Для меня главное, поскольку я болельщик в первую очередь и плачу деньги, - хочу видеть мастерство. А мастерства и отдачи, к сожалению, я не вижу.

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