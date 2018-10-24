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Кафельников надеется, что фанаты "Арсенала" наложат футбольное "проклятье" на Кононова

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Олимпийский чемпион-2000, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников прокомментировал возможное назначение главного тренера "Арсенала" ​Олега Кононова на аналогичную должность в стан красно-белых.

- Надеюсь, фанаты Тулы наложат футбольное "проклятье" на Кононова за предательство, - написал Кафельников в Твиттере.

 

По информации "СЭ", "Спартак" договорился с представителями Конова об условиях контракта. В то же время нерешенным остается вопрос расставания тренера стульским клубом: договор не предусматривает досрочного разрыва – вероятно, красно-белым предстоит платить компенсацию. 

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