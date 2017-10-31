Кафельников - Комбарову: "Я футбольный дилетант, но я - болельщик и имею право на свое мнение"

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников ответил на критику в свой адрес со стороны защитника "Спартака" Дмитрия Комбарова. По его словам, как болельщик красно-белых он имеет право на свое мнение.

​- Дмитрий Комбаров назвал вас дилетантом. Справедливо?

- Конечно, я - дилетант. А кто же я еще?

- То есть вы согласны с его критикой?

- Да, я футбольный дилетант, но я - болельщик и имею право на свое мнение.

- Вы по-прежнему его считаете самым слабым звеном в команде?

- Конечно! Я же дилетант, поэтому имею право на свое мнение.

- По-прежнему считаете, что Комбаров - это не уровень "Спартака"?

- Как бы сказать мягче? Я считаю, что каждому нужно давать шанс проявить себя в самой любимой и самой популярной команде России. У Дмитрия такой шанс есть уже давно. Но косяки в его игре случаются очень часто. И вот своим дилетантским взглядом я вижу Комбарова и его игру. (Андрей СИЗЯКИН)

Евгений Кафельников: "Я – дилетант, но Комбаров – по-прежнему самое слабое звено "Спартака"​