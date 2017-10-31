Кафельников - Комбарову: "Я футбольный дилетант, но я - болельщик и имею право на свое мнение"

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников ответил на критику в свой адрес со стороны защитника "Спартака" Дмитрия Комбарова. По его словам, как болельщик красно-белых он имеет право на свое мнение.
- Дмитрий Комбаров назвал вас дилетантом. Справедливо?
- Конечно, я - дилетант. А кто же я еще?
- То есть вы согласны с его критикой?
- Да, я футбольный дилетант, но я - болельщик и имею право на свое мнение.
- Вы по-прежнему его считаете самым слабым звеном в команде?
- Конечно! Я же дилетант, поэтому имею право на свое мнение.
- По-прежнему считаете, что Комбаров - это не уровень "Спартака"?
- Как бы сказать мягче? Я считаю, что каждому нужно давать шанс проявить себя в самой любимой и самой популярной команде России. У Дмитрия такой шанс есть уже давно. Но косяки в его игре случаются очень часто. И вот своим дилетантским взглядом я вижу Комбарова и его игру. (Андрей СИЗЯКИН)
Евгений Кафельников: "Я – дилетант, но Комбаров – по-прежнему самое слабое звено "Спартака"
spetrov
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16:35
spetrov
В сущности-то не Кафельников "виноват" в ситуации, а те, кто транслирует его мнение. При всем уважении к СЭ, к примеру.
16:31
П_о_в_а_р
Ха, лол. Комбар лошара. ФНЛьщик днявый, бугага. (я болельщик и имею право на мнение)
16:23
голвам
качаются на качелях это реализатору стимулятора А комбарову не место в Спартаке все поддержат его выброс и замену реально низкий уровень за большие бабки
16:00
marksan
Просто встретились два одиночества... Навели о футболе тоску... Но самим расставаться не хочется... Да пусть поговорят! Каждый из них только налоги платят, не производя ничего материального!
15:55