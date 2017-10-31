15:42 | Футбол — РФПЛ

Кафельников - Комбарову: "Я футбольный дилетант, но я - болельщик и имею право на свое мнение"

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Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников ответил на критику в свой адрес со стороны защитника "Спартака" Дмитрия Комбарова. По его словам, как болельщик красно-белых он имеет право на свое мнение.

 
Дмитрий КОМБАРОВ.Дмитрий Комбаров: "Вымораживает, когда критикуют дилетанты"

- Дмитрий Комбаров назвал вас дилетантом. Справедливо?

- Конечно, я - дилетант. А кто же я еще?

- То есть вы согласны с его критикой?

- Да, я футбольный дилетант, но я - болельщик и имею право на свое мнение.

- Вы по-прежнему его считаете самым слабым звеном в команде?

- Конечно! Я же дилетант, поэтому имею право на свое мнение.

- По-прежнему считаете, что Комбаров - это не уровень "Спартака"?

- Как бы сказать мягче? Я считаю, что каждому нужно давать шанс проявить себя в самой любимой и самой популярной команде России. У Дмитрия такой шанс есть уже давно. Но косяки в его игре случаются очень часто. И вот своим дилетантским взглядом я вижу Комбарова и его игру. (Андрей СИЗЯКИН)

Евгений Кафельников: "Я – дилетант, но Комбаров – по-прежнему самое слабое звено "Спартака"

 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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spetrov

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16:35

spetrov

В сущности-то не Кафельников "виноват" в ситуации, а те, кто транслирует его мнение. При всем уважении к СЭ, к примеру.

16:31

П_о_в_а_р

Ха, лол. Комбар лошара. ФНЛьщик днявый, бугага. (я болельщик и имею право на мнение)

16:23

голвам

качаются на качелях это реализатору стимулятора А комбарову не место в Спартаке все поддержат его выброс и замену реально низкий уровень за большие бабки

16:00

marksan

Просто встретились два одиночества... Навели о футболе тоску... Но самим расставаться не хочется... Да пусть поговорят! Каждый из них только налоги платят, не производя ничего материального!

15:55