"Известия": "Локомотив" хочет выкупить Кверквелию у "Рубина"

Полузащитник "Рубина" Соломон Кверквелия, на правах аренды полгода выступавший за "Локомотив", может остаться в основном составе столичной команды. Уже 31 мая Кверквелия, согласно условиям арендного соглашения, должен вернуться в расположение казанского клуба. Однако, по информации "Известий", и железнодорожники, и сам 25-летний футболист заинтересованы в продолжении сотрудничества.

Прошедший чемпионат страны "Локомотив" завершил в середине турнирной таблицы, заняв восьмое место. Тем не менее сезон для команды нельзя назвать неудачным. Весной красно-зеленые завоевали Кубок России и гарантировали себе участие в групповом этапе Лиги Европы. Попадание в еврокубковые соревнования было главной задачей команды в минувшем сезоне.