13:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Измайлов приступил к тренировкам в общей группе

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Полузащитник "Краснодар" Марат Измайлов восстановился после травмы и приступил к тренировкам. В последний раз хавбек выходил на поле в официальном матче 5 декабря.

- Марат уже тренируется, - сказал агент игрока Паулу Барбоза.

По данным "СЭ", хавбек уже работает в общей группе и с высокой степенью вероятности полетит с "быками" в Виго на первую игру 1/8 финала Лиги Европы с "Сельтой". В текущем сезоне 34-летний россиянин провел в составе "быков" 11 матчей, забил два гола и сделал одну голевую передачу. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Lars Berger

Поймал себя на мысли, что эту новость я уже слышал за последние полтора десятка лет раз 50...

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