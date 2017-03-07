Измайлов приступил к тренировкам в общей группе

Полузащитник "Краснодар" Марат Измайлов восстановился после травмы и приступил к тренировкам. В последний раз хавбек выходил на поле в официальном матче 5 декабря.

- Марат уже тренируется, - сказал агент игрока Паулу Барбоза.

По данным "СЭ", хавбек уже работает в общей группе и с высокой степенью вероятности полетит с "быками" в Виго на первую игру 1/8 финала Лиги Европы с "Сельтой". В текущем сезоне 34-летний россиянин провел в составе "быков" 11 матчей, забил два гола и сделал одну голевую передачу. (Сергей АСТАХОВ)