Иванович станет разносчиком пиццы

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович примет участие в акции "Давай-давай!", проводимой совместно с благотворительным центром "Русфонд", сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. На час футболист станет разносчиком пиццы и лично привезет заказ одному из жителей Санкт-Петербурга.

Отметим, что Иванович стал 11-м футболистом "Зенита", который присоединится к акции. Ранее в ней приняли участие Халк, Юрий Лодыгин, Данни, Александр Кокорин, Доменико Кришито, Артем Дзюба, Маурисиу, Александр Кержаков, Владислав Радимов и Николас Ломбертс.