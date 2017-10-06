Иванов готов сыграть со "Спартаком"

Футболисты "Ахмата" возобновили процесс подготовки к матчам чемпионата России после нескольких выходных дней. На официальной страничке команды в Инстаграме была выложена часть тренировки, где было видно, что в общей группе работает полузащитник Олег Иванов.

Восстанавливающийся после болезни 31-летний хавбек "Ахмата" Олег Иванов приступил к работе с командой. Также полные нагрузки стал получать Беким Балай, который не играл долгое время из-за травмы. В расположении национальных сборных находятся сразу несколько футболистов команды. Очередной матч чемпионата "Ахмат" проведет 13-го октября. На своем стадионе грозненцы примут московский "Спартак".