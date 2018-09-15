Иван Обляков: "Будет непривычно приехать на "Нефтяник" в качестве соперника "Уфы"

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился ожиданиями от предстоящей встречи 7-го тура чемпионата России против "Уфы". 20-летний хавбек перебрался в московский клуб в летнее трансферное окно как раз из клуба из столицы Башкортостана.

- Будет непривычно приехать на "Нефтяник" уже в качестве соперника "Уфы", но если я выйду на поле, все эти мысли останутся в стороне, - цитирует пресс-служба ЦСКА слова Облякова. - Команда набрали хороший темп перед перерывом на сборные, и важно добиться положительного результата и сократить отставание от лидеров.

"Уфа" – ЦСКА: чемпионат России по футболу, 7-й тур, 15 сентября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 16.30 мск