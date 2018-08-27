Иван Новосельцев: "Будут результаты – будет и финансовая поддержка"

Защитник "Анжи" Иван Новосельцев отметил, что результаты команды должны улучшить ее финансовое положение. Права на 26-летнего игрока принадлежат "Зениту". "Анжи" арендовал его до января 2019 года.



– Я был в клубах, где также задерживали зарплату, бывало и по полгода. Такие трудности бывают у любого клуба. Это вопрос времени. Думаю, постепенно у "Анжи" улучшится финансовое состояние. Главное, чтобы были положительные результаты. Думаю, будут результаты – будет и финансовая поддержка, – приводит слова Новосельцева "Россия 24".