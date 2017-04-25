Иван Данильянц: "У ребят сил было немного, вытащили игру с "Уфой" на характере"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после победы над "Уфой" (1:0) в матче 25-го тура чемпионата России заявил, что на игре его подопечных сказалась усталость из-за плотного графика игр. Также специалист отметил, что не знает подробностей о травме защитника Михи Мевли.

– Содержание игры было нормальным, – сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Данильянц. – Ребята из-за того, что сил было немного, вытащили игру на характере. Благодарны игрокам за то, что выиграли в этом матче, такие встречи закаляют игроков.

Не знаю точно, какое повреждение у Мевли. Ушиб точно есть. Мы потеряли уже трех игроков в обороне, но футболисты находят силы, чтобы продолжать играть без них. Замена Полоза – тактическая, он уже не мог играть. Выступали со второго дня на третий. В физическом плане были не до конца восстановлены. Это проявилось в полной мере на 60-й минуте.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Ростов" – "Уфа"