Иван Данильянц: "Мы не расстаемся с Эззатоллахи и Григорьевым, они остаются в поле нашего внимания"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц на пресс-конференции заявил, что отпустил в аренду Максима Григорьева и Саида Эззатоллахи в связи с их желанием играть в основном составе. Также он отметил, что из-за погодных условий команда не смогла провести подготовку в Ростове-на-Дону. 16 февраля российская команда встретится со "Спартой" в матче 1/16 финала Лиги Европы.

– Третий сбор у вас очень маленький получился. Как с адаптацией после Турции к ростовскому климату?

– Этот период в Турции с 10 до 14 февраля как сбор рассматривать тяжело, скорее это уже подготовка к завтрашнему матчу, – сказал Данильянц. – К сожалению, в Ростове климатические условия не соответствуют этой задаче, и вчера прилет сюда был не самым приятным – снегопад, сильный ветер. Поэтому пришлось готовиться в Турции, там хорошие условия. Здесь погода, увы, не соответствует понятию южного гостеприимства, и завтра будет непросто обеим командам - и готовиться, и играть.

– Вы отпустили в аренду Эззатоллахи и Григорьева, может уехать и Мусса Думбья. Оставшейся небольшой обоймой хватит ли сил играть на два фронта?

– На этих позициях у нас есть ребята, на которых мы рассчитываем. Держать кого-то в глухом запасе не совсем правильно, эти футболисты хотят играть. Григорьев хочет восстановить былую форму после травмы, Мусса тоже хочет играть. Мы не расстаемся с ними, они остаются в поле нашего внимания. Сейчас у нас появился Девич, теперь в атаке три футболиста, плюс Полоз и Ерохин при необходимости могут сыграть впереди. Все дело в конкретных позициях – на этих местах достаточно футболистов, которые могут играть. Зачем держать людей для количества – у них будет разочарование от того, что они снова в резерве, это не хорошо. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)