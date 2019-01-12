Источник: "Зенит" в декабре отказался от приобретения Еременко

Полузащитник Роман Еременко мог продолжить карьеру в одном из клубов премьер-лиги. Как утверждает телеграм-канал Sport_Inside, в декабре услуги 31-летнего хавбека были предложены "Зениту", "Краснодару" и ЦСКА.

Петербургский клуб отказался от приобретения Еременко, "Краснодар" не дал окончательного ответа, а ЦСКА не стал обсуждать переход, оставшись в недоумении от данного предложения.

Напомним, Еременко был игроком армейцев с 2014 по 2017 год. 10 августа 2018 года он стал футболистом "Спартака". Хавбек провел 7 матчей за красно-белых и отметился одной голевой передачей. 8 января "Спартак" расторг контракт с Еременко.

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