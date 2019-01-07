Источник: "Зенит" присматривается к защитнику "Ромы"

Защитник "Ромы" Рик Карсдорп может сменить команду. Как сообщает в своем Твиттере турецкий журналист Сафак Малатая, интерес к 23-летнему голландцу проявляют несколько клубов. Наиболее детально им интересуется "Бешикташ", а также его бывший клуб "Фейеноорд". По данным журналиста, конкуренцию им может составить "Зенит", который также присматривается к Карсдорпу.

Голландец перешел в "Рому" в 2017 году, однако практически не имеет игровой практики из-за регулярных травм и тренерских решений. Поэтому готов уйти из "Ромы".