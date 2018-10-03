Источник: Ташаев хочет взыскать с "Динамо" 5000 евро за заработанный пенальти

Бывший полузащитник "Динамо" Александр Ташаев подал иск в отношении клуба, сообщает телеграм-канал "Мутко против". Сейчас он выступает за "Спартак".

Сообщается, что игрок хочет взыскать с клуба 5000 евро за пенальти, заработанный в матче с "Анжи". По контракту динамовцы должны были выплачивать ему 5000 евро за каждое очко по системе "гол+пас". В игре с "Анжи" футболист заработал пенальти, который реализовал Кирилл Панченко.

По его мнению, заработанный пенальти тоже должен был принести 5000 евро. Клуб с этим не согласен. Теперь это дело будет разбирать РФС.

Ранее "Динамо" требовало дисквалификации Ташаева и выплаты им 400 тысяч евро.

Все о чемпионате России – здесь.