18:11 | Футбол — РПЛ

Источник: Ташаев хочет взыскать с "Динамо" 5000 евро за заработанный пенальти

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Бывший полузащитник "Динамо" Александр Ташаев подал иск в отношении клуба, сообщает телеграм-канал "Мутко против". Сейчас он выступает за "Спартак".

Сообщается, что игрок хочет взыскать с клуба 5000 евро за пенальти, заработанный в матче с "Анжи". По контракту динамовцы должны были выплачивать ему 5000 евро за каждое очко по системе "гол+пас". В игре с "Анжи" футболист заработал пенальти, который реализовал Кирилл Панченко.

По его мнению, заработанный пенальти тоже должен был принести 5000 евро. Клуб с этим не согласен. Теперь это дело будет разбирать РФС.

Ранее "Динамо" требовало дисквалификации Ташаева и выплаты им 400 тысяч евро.

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