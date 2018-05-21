Источник: Тарханову будет предложена должность консультанта в "Урале"

Действующему главному тренеру "Урала" Александру Тарханову будет предложена должность консультанта, информирует РИА "Новости".

Как ранее сообщал "СЭ", сегодня в Екатеринбург для подписания контракта с клубом прилетит Дмитрий Парфенов​. В минувшем сезоне 43-летний специалист тренировал "Тосно", с которым выиграл Кубок России и вылетел в ФНЛ.

"Урал" в чемпионате России-2017/18 занял 12-е место, сохранив прописку в премьер-лиге на следующий сезон. Тарханов работает с командой с ноября 2016 года.

Дмитрий Парфенов: "Да, кубок – наш. Но перспектив "Тосно" не знает никто"