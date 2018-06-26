Источник: "Рубин" могут исключить из РФПЛ из-за долгов перед Сонгом и смену юридического лица

Во время чемпионата мира ФИФА начала проверку "Рубина" по "делу полузащитника Алекса Сонга", утверждает телеграм-канал "Мутко против". Как отмечается, казанский клуб задолжал камерунцу 9 миллионов евро.

Кроме невыплаты зарплаты, Сонг пожаловался еще и на схему, которую, по его словам, провернул клуб. Как уверяет Сонг, "Рубин", чтобы скрыть все свои долги (а это около двух миллиардов), просто поменял юридическое лицо перед лицензированием. Был МАО ФК "Рубин", а стал ООО "Рубин".

Если слова Сонга подтвердятся, клубу могут запретить играть в еврокубках. Также возможны санкции РФС, а именно отзыв лицензии и исключение из РФПЛ.