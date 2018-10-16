Источник: Мамаеву предъявили обвинение в побоях

Хавбеку "Краснодара" Павлу Мамаеву предъявили обвинение в побоях в рамках уголовного дела о драке в центре Москвы. При этом о хулиганстве речи пока не идет.

– Сейчас Мамаеву предъявлено обвинение по одному эпизоду ст. 116 УК РФ ("Побои"). Следствие еще будет изучать второе видео. Будут ли предъявлены еще обвинения, пока не ясно, – приводит ТАСС слова источника, близкого к следствию.

Напомним, Мамаев вместе с форвардом "Зенита" Александром Кокориным были заключены под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн

Статья 213 УК РФ. Хулиганство

Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, – наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.

Статья 116 УК РФ. Побои

Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, совершенные из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, – наказывается обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.