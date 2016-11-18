21:06 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Источник: Харлачев назначен селекционером "Локомотива"

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Бывший футболист московского "Локомотива" Евгений Харлачев назначен на должность селекционера команды, сообщает "Р-Спорт".

Харлачев выступал за "Локомотив" с 1994 по 2001 год, является четырехкратным обладателем Кубка России. С 2009 по 2011 год тренировал вторую команду "Локомотива", а последним местом работы Харлачева был московский "Солярис".

Напомним, что летом в "Локомотиве" сменилось руководство клуба. Вместо Ольги Смородской президентом команды стал Илья Геркус. А на посту главного тренера "Локомотива" Игоря Черевченко сменил Юрий Семин.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161118/1112408855.html

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