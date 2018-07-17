Источник: Головин может стать игроком "Челси" в течение двух-трех дней

"Челси" намерен осуществить трансфер полузащитника ЦСКА Александра Головина в течение двух-трех дней. Об этом в своем Твиттере сообщил журналист Альфредо Педулла.



- "Челси" является главным претендентом на Головина и хочет закрыть сделку в течение 48-72 часов. "Монако" тоже пытается приобрести футболиста, но пока уступает в борьбе за игрока, - написал Педулла.

Напомним, ранее стало известно, что "Монако" сделал ЦСКА предложение по покупке 22-летнего хавбека сборной России. Кроме того, в числе претендентов на Головина назывались "Арсенал" и "Ювентус".

Головин выступает за ЦСКА с 2015 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года. Трансферная стоимость Головина, по оценке transfermarkt.de, составляет 25 миллионов евро. В прошлом сезоне он сыграл за армейцев 43 матча, забив 7 мячей и сделав 7 голевых передач. Он был назван лучшим игроком ЦСКА в сезоне-2017/18, опередив в этом споре вратаря Игоря Акинфеева и полузащитника Понтуса Вернблума.

