Исполком РФС перенесен на 25 декабря

Как и предполагал "СЭ", заседание исполнительного комитета РФС состоится 25 декабря в Доме футбола, информирует пресс-служба организации. Изначально оно было запланировано на 26 декабря. Перенос связан с занятостью членов исполкома - дата 25 декабря более удобна, чтобы собрать кворум.

В повестку заседания включены следующие вопросы: спортивные результаты сборных команд России в 2017 году и задачи на 2018 год, проведение всероссийских соревнований сезона-2017/18, утверждение плана реализации в 2018 году общенациональной стратегии развития футбола на период до 2030 года, бюджет РФС на 2018 год, состав бюро исполкома и вице-президенты РФС, а также другие вопросы.

Мутко уходит? Не может быть!