Иржи Ярошик: "Надеюсь, матч со "Спартаком" поможет ЦСКА обрести новое дыхание"

Бывший игрок ЦСКА Иржи Ярошик надеется, что армейцы смогут победить "Спартак" в матче 6-го тура премьер-лиги. По его словам, шансы команд на победу равны.

– Да, у ЦСКА есть серьезные проблемы с составом. Но, если я не ошибаюсь, "Спартак" недавно пропустил пять голов от "Зенита", так что шансы равны, – цитируют "Известия" Ярошика. – Дерби – это всегда особый матч. Неважно, в каком состоянии находились команды до этой встречи. На дерби все выходят, как на самую важную игру, и все проблемы отходят на задний план. Надеюсь, этот матч поможет ЦСКА обрести новое дыхание и начать победную серию.

Посмотрите статистику, и вы увидите, сколько лет ЦСКА полностью доминировал над "Спартаком". Конечно, красно-белые – большая команда с огромной историей, которая 16 лет находилась в спячке. Они просто не могли настроиться на успех в чемпионате. Я бывший игрок и большой болельщик ЦСКА, но даже я рад, что "Спартак" наконец-то поднялся. Они это заслужили. Конечно, мне хочется, чтобы и армейцы вновь вернулись на самый высокий уровень. Сейчас они находятся в непростой ситуации, ведь совсем скоро им играть еще и в Лиге чемпионов. Тем не менее я надеюсь на лучшее.

Матч ЦСКА – "Спартак" состоится 12 августа, начало – в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.