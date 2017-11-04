Ионов и Бухаров - в атаке "Ростова" на матч с "Ахматом"

Тренеры "Ахмата" и "Ростова" огласили стартовые составы команд на матч 16-го тура чемпионата России. В атаке гостей с первых минут выйдут полузащитники Алексей Ионов и нападающий Александр Бухаров.
"Ахмат": Гудиев, Уциев, Плиев, Семенов, Анхель, Сампайю, Роши, Швец, Исмаэл, Мбенг, Лео Жаба.
Запасные: Городов, Родолфу, Кадыров, Бацуев, Раванелли, Садаев, Митришев, Ахъядов, Балай.
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Вилюш, Ингасон, Макеев, Устинов, Гацкан, Маер, Зуев, Ионов, Бухаров.
Запасные: Абаев, Гошев, Кинтеро, Киреев, Шомуродов, Байрамян, Бобен, Думбья.