Илья Кутепов: "То, что было с Каррерой - пройденный этап. Мы перелистнули страницу"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов ответил на вопрос об отличиях работы под руководством Массимо Карреры и Олега Кононова.

- Играть тяжело после удаления не только защитникам, но и всей команде. Когда на одного меньше, это прибавляет работы. Ребята молодцы, что вытянули матч и выиграли.

- В чем отличие Кононова от Карреры, можете сделать первые выводы?

- То, что было с Каррерой, уже пройденный этап. мы перелистнули страницу и вошли в новый.

- После победы к фанатской трибуне подошли вроде бы только вы. Почему?

- Я не могу говорить за всех. Я подошел первым, потом, по-моему, ребята еще подходили, - сказал Кутепов в прямом эфире программы "После футбола".