21:58 | Футбол — РПЛ

Илья Кутепов: "То, что было с Каррерой - пройденный этап. Мы перелистнули страницу"

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Защитник "Спартака" Илья Кутепов ответил на вопрос об отличиях работы под руководством Массимо Карреры и Олега Кононова. 

- Играть тяжело после удаления не только защитникам, но и всей команде. Когда на одного меньше, это прибавляет работы. Ребята молодцы, что вытянули матч и выиграли. 

-  В чем отличие Кононова от Карреры, можете сделать первые выводы? 

- То, что было с Каррерой, уже пройденный этап. мы перелистнули страницу и вошли в новый. 

- После победы к фанатской трибуне подошли вроде бы только вы. Почему? 

- Я не могу говорить за всех. Я подошел первым, потом, по-моему, ребята еще подходили, - сказал Кутепов в прямом эфире программы "После футбола".

 

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