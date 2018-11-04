Илья Кутепов: "Надеюсь, что мы преодолеем кризис как можно скорее"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов в интервью пресс-службе клуба прокомментировал нестабильную игру красно-белых в текущем сезоне. Он также отметил, что предстоящий соперник москвичей в 13-м туре российской премьер-лиги "Урал" - крепкая команда, с которой всегда приходится непросто.
– Что скажете об "Урале"?
– Крепкая команда. Нам с ней всегда приходится непросто.
– "Спартаку" вообще особенно сложно даются матчи с командами не из верхней части таблицы. В чем причина?
– Нам еще предстоит покопаться в своих проблемах. Но давно известно, что на "Спартак" все заряжены особенно. Это тоже сказывается.
- За первыми турами вы наблюдали со стороны. Есть понимание, почему результаты были нестабильными?
- Я долго был вне команды, вне тренировочного процесса, так что судить категорично не могу. Но понятно, что определенный спад был. И я надеюсь, что мы этот кризис преодолеем как можно скорее!
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http://spartak.com/news/2018-11-04-ilya_kutepov_pora_privyknut_chto_za_spartak_boleyut_vezde_i_vsyudu/