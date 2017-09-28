Илья Геркус: "Задача "Локомотива" - быть в пятерке"

Президент "Локомотива" Илья Геркус в интервью "Известиям" отметил, что перед командой стоит задача попасть в пятерку по итогам чемпионата России. По его словам, информация о корректировки задачи - домыслы.

- Совет директоров "Локомотива" ставил команде задачу попасть в первую пятерку по итогам чемпионата России. Вы воспринимаете текущее место клуба как перевыполнение задачи?

- Перевыполнения задачи нет. Задача - быть в пятерке.

- Была информация, что совет директоров может скорректировать ее в сторону попадания в Лигу чемпионов-18/19…

- Это домыслы. Мы разумные люди. Если стоит задача, ее каждую неделю пересматривать нельзя. Так не делается. Хотя, конечно, мы будем рады, если добьемся места в Лиге чемпионов.

- Можете оценить силу нынешнего состава "Локо" по сравнению с другими клубами РФПЛ?

- У нас очень сильный и качественный состав - это отмечают многие эксперты, большинство игроков вызываются в национальные и молодежные сборные. Но в итоге мы будем давать оценки по конечному результату. Мы бежим марафон, пробежали треть. Пока бежим хорошо, не даем оторваться лидерам. Пробежим ли мы всю дистанцию? Сейчас стартовали в Лиге Европы. Дальше будем смотреть - команда собралась очень хорошая, но громких заявлений я пока делать не хочу.