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Илья Геркус: "В зимнее трансферное окно "Локомотив" существенно разгрузил зарплатную ведомость"

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Президент "Локомотива" Илья Геркус отметил, что с финансовой точки зрения клуб удачно провел зимнее трансферное окно, существенно разгрузив зарплатную ведомость. Зимой состав "Локомотива" пополнили защитники Соломон Кверквелия и Тимофей Маргасов, нападающий Ари и полузащитник Джефферсон Фарфан. Из аренды вернулись вратарь Антон Коченков и хавбек Сергей Макаров. Кроме того, контракт игрока с клубом подписал 43-летний Дмитрий Лоськов, с лета 2016 года входящий в тренерский штаб команды. Покинули "Локомотив" четыре игрока – полузащитники Александр Самедов перешел в "Спартак", защитники Арсений Логашов и Роман Шишкин ушли в аренду в "Тосно" и "Краснодар" соответственно, а нападающий Эзикиел Хенти был арендован "Бани-Яс" из ОАЭ.

– Нам удалось существенно разгрузить нашу зарплатную ведомость, – цитирует ТАСС Геркуса. – С финансовой точки зрения зимнее трансферное окно получилось для нас хорошим.

Нужно дождаться первых игр и посмотреть, как пришедшие игроки себя проявят, но если говорить предварительно – мы оцениваем нынешний период дозаявок хорошо. Нам удалось укрепить линии атаки, обороны, удалось подписать игрока на перспективу. Мы сохранили в составе Алексея Миранчука. Всех ли игроков, которых хотел, заполучил "Локомотив"? Не всех. Конечно, если бы Миранчук покинул клуб, то наши возможности на трансферном рынке были бы другими.

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