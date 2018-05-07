Илья Геркус: "Уверен, Смородская искренне радуется за "Локомотив"

Президент "Локомотива" Илья Геркус после победы в чемпионате России стал гостем редакции "СЭ". Он выразил уверенность, что экс-глава клуба Ольга Смородская искренне рада за "железнодорожников".
– Как отнеслись к словам Смородской о том, что в победе в чемпионате есть и ее заслуга?
– Никак не отнесся. Каждый волен считать по-своему.
– Она лично вас поздравила? Вы знакомы?
– Знакомы, но она меня не поздравляла. Скорее всего, она искренне радуется. Я в этом уверен. Просто убежден. Человек, который шесть лет руководил клубом, не может не испытывать позитива после такой победы. Почему бы не порадоваться? И она же многих сотрудников знает.
Илья Геркус – о праздновании чемпионства, Денисове и Смородской //
Ольга Смородская: "Поздравляю Семина с чемпионством. Но звонить ему не буду"
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http://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2017-2018/