Илья Геркус: "Уверен, Смородская искренне радуется за "Локомотив"

Президент "Локомотива" Илья Геркус после победы в чемпионате России стал гостем редакции "СЭ". Он выразил уверенность, что экс-глава клуба Ольга Смородская искренне рада за "железнодорожников".

– Как отнеслись к словам Смородской о том, что в победе в чемпионате есть и ее заслуга?

– Никак не отнесся. Каждый волен считать по-своему.

– Она лично вас поздравила? Вы знакомы?

– Знакомы, но она меня не поздравляла. Скорее всего, она искренне радуется. Я в этом уверен. Просто убежден. Человек, который шесть лет руководил клубом, не может не испытывать позитива после такой победы. Почему бы не порадоваться? И она же многих сотрудников знает.

Илья Геркус – о праздновании чемпионства, Денисове и Смородской //

Ольга Смородская: "Поздравляю Семина с чемпионством. Но звонить ему не буду"