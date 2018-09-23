Илья Геркус: "Спасибо болельщикам. По игре мне нечего сказать"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус коротко отреагировал на игру и результат матча 7-го тура премьер-лиги "Зенит" – "Локомотив". Железнодорожники уступили 3:5, проигрывая по ходу матча со счетом 1:4. Чемпион страны проиграл второй матч на этой недели – ранее красно-зеленые были разгромлены в Лиге чемпионов "Галатасараем" (0:3). Команда после 8 туров РПЛ занимает 11-е место, располагаясь в 2 очках от зоны стыковых матчей.

– Спасибо болельщикам, – сказал Геркус. – По игре мне нечего сказать. Спасибо болельщикам. (Сергей Егоров)

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