Илья Геркус рассказал о проекте возведения крыши на стадионе "Локомотива"

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал о том, как продвигается проект возведения крыши на "РЖД Арене". Сейчас закончены расчеты и эскизный проект реконструкции.

"Друзья, многие спрашивают о проекте крыши на стадионе в Черкизово, который я заявил некоторое время назад. Спешу поделиться новостями.

Сейчас мы закончили расчеты и эскизный проект по реконструкции стадиона.

Основной сложностью при проектировании был выбор между двумя инженерными решениями: устройства подвесной крыши на дополнительных опорах, расположенных по центру трибун или по углам трибун", - написал Геркус в Инстаграме.