Илья Геркус: "Помимо "Рубина" в услугах Алексея Миранчука были заинтересованы "Зенит" и "Краснодар"

Президент "Локомотива" Илья Геркус сообщил, что существует 50-процентная вероятность сохранить в команде полузащитника Алексея Миранчука. Ранее Геркус сообщил, что в зимнее трансферное окно трансфер хавбек в "Рубин" сорвался.

– Как обстоят дела с контрактами Баринова и братьев Миранчуков? Есть ли шанс, что Алексей все-таки останется в "Локомотиве"?

– Есть. У всех троих действующие договоры. С Антоном Миранчуком и Бариновым мы согласовали новые соглашения. В ближайшее время продление сотрудничества с ними, как и еще рядом футболистов, произойдет официально.

– А сколько процентов лично вы оставляете на то, что Алексей останется в клубе?

– 50 на 50.

– Это высокая вероятность! Ранее вы говорили, что он уходит. Что изменилось за последнее время?

– Алексей проведет весну в "Локомотиве" – вот что произошло.

– Спортивный директор "Рубина" Ильгиз Фахриев, видимо, руководствуясь позицией футболиста, на днях прямым текстом заявил: "Миранчук хочет играть у нас".

– Возникает вопрос: откуда такая информация? Клуб-претендент не имел права вступать в переговоры с футболистом, это запрещено регламентом (имеется в виду пункт о недопустимости ведения переговоров без разрешения клуба, если до окончания срока контракта более полугода. – Прим. "СЭ").

– Фахриев мог поговорить с агентами.

– Мог. Но проблема в том, что по регламенту и они не могли обсуждать контракт Миранчука с "Рубином".

– Сколько других реальных запросов по поводу Алексея зимой приходило в "Локомотив"?

– Интерес был еще от двух клубов – "Зенита" и "Краснодара".

– Их предложения, как вы говорили ранее, оказались более выгодными для "Локо". И менее – для представителей Миранчука?

– Не знаю насчет агентов, поскольку эту часть сделки не видим, можем только догадываться. Да, для нашего клуба эти два варианта были выгоднее, если сравнивать с "Рубином". Однако сторона игрока посчитала, что они не подходят. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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