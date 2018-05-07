Илья Геркус: "Новый контракт с Семиным заключен абсолютно на таких же условиях, как и в предыдущем"

Президент "Локомотива" Илья Геркус после победы в чемпионате России стал гостем редакции "СЭ". Он заявил, что решение о переподписании контракта с главным тренером команды Юрием Семиным было основано на уже имеющихся до чемпионства в РФПЛ результатах.

– Чем вызвано то, что контракт с Семиным был продлен до матча с "Зенитом", а не после завершения чемпионата? Это некая акция поддержки, демонстрация того, что "Локомотив" един? Потом в соцсетях были ваши совместные фотографии с Юрием Павловичем. Если честно, походило на PR-акцию.

– Я посчитал, что переподписать соглашение необходимо исходя из уже имеющихся результатов. Как у нас происходит? Решение о назначении или отставке тренера принимает президент клуба. То есть я. Совет директоров его согласовывает. Было принято решение продлить контракт с Семиным. Оно было согласовано и поддержано руководством нашего акционера. PR? Считайте, что это был сигнал о том, что никакой напряженности нет, что мы думаем только предстоящем матче, готовимся к нему.

– Контракт заключен по системе "1+1". И для того, чтобы он автоматически продлился, нужно, чтобы "Локомотив" в следующем сезоне вошел в пятерку лучших в чемпионате и попал в финал Кубка. Не слишком ли скромные задачи?

– Это условия для переподписания соглашения, технические детали. Они вовсе не значат, что клуб ставит перед собой такие же задачи.

– Новый контракт с Семиным заключен на улучшенных для тренера финансовых условиях?

– Абсолютно на таких же, как и в предыдущем, который был заключен в августе 2016 году.

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