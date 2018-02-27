Илья Геркус: "Локомотив" соберет рекордную выручку от матча со "Спартаком"

Президент "Локомотива" Илья Геркус в своем официальном Твиттере сообщил, что клуб реализовал почти все билеты на игру 21-го тура чемпионата России против "Спартака" и установит рекорд по матчевой выручке.

– 5 дней до матча "Локомотив" – "Спартак". Реализовано более 85 процентов билетов. Уже сегодня можно с уверенностью сказать, что мы соберем рекордную матчевую выручку за всю историю клуба и установим рекорд по реализации клубных карт! Спасибо за поддержку! РФПЛ возвращается в Черкизово, - написал Геркус.

Напомним, матч "Локомотив" - "Спартак" состоится 4 марта. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.