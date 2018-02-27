13:15 | Футбол — РФПЛ

Илья Геркус: "Локомотив" соберет рекордную выручку от матча со "Спартаком"

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Президент "Локомотива" Илья Геркус в своем официальном Твиттере сообщил, что клуб реализовал почти все билеты на игру 21-го тура чемпионата России против "Спартака" и установит рекорд по матчевой выручке.

– 5 дней до матча "Локомотив" – "Спартак". Реализовано более 85 процентов билетов. Уже сегодня можно с уверенностью сказать, что мы соберем рекордную матчевую выручку за всю историю клуба и установим рекорд по реализации клубных карт! Спасибо за поддержку! РФПЛ возвращается в Черкизово, - написал Геркус.

Напомним, матч "Локомотив" - "Спартак" состоится 4 марта. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Lennon

Спекулянт и барыга! По 159 УК РФ привлечь и лишить права сидеть на тёплых местах!

15:39

Lebedos

на до говорить спасибо болельщикам Спартака! Ценик поднял и радуется! а Спартак будет как дома играть.

15:20

maslo

Кто о чем, а вшивый о бане...

14:49

zenitoman

Геркус сострижет бабло с сектантов))

14:24

при счете 0:4 судья сломал игру

1) роль оппонента в притоке баблишка не раскрыта. а она очевидна. 2) ...ок, ну хоть баблишку порадуетесь по результатам этого матча:)

13:51

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