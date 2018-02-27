Илья Геркус: "Локомотив" соберет рекордную выручку от матча со "Спартаком"

Президент "Локомотива" Илья Геркус в своем официальном Твиттере сообщил, что клуб реализовал почти все билеты на игру 21-го тура чемпионата России против "Спартака" и установит рекорд по матчевой выручке.
– 5 дней до матча "Локомотив" – "Спартак". Реализовано более 85 процентов билетов. Уже сегодня можно с уверенностью сказать, что мы соберем рекордную матчевую выручку за всю историю клуба и установим рекорд по реализации клубных карт! Спасибо за поддержку! РФПЛ возвращается в Черкизово, - написал Геркус.
Напомним, матч "Локомотив" - "Спартак" состоится 4 марта. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
5 дней до матча "Локомотив" - "Спартак". Реализовано более 85% билетов. Уже сегодня можно с уверенностью сказать, что мы соберём рекордную матчевую выручку за всю историю клуба и установим рекорд по реализации клубных карт! Спасибо за поддержку! РФПЛ возвращается в Черкизово. pic.twitter.com/59fhYcPFMI– Илья Геркус (@ilgerkus) 27 февраля 2018 г.
Lennon
Спекулянт и барыга! По 159 УК РФ привлечь и лишить права сидеть на тёплых местах!
15:39
Lebedos
на до говорить спасибо болельщикам Спартака! Ценик поднял и радуется! а Спартак будет как дома играть.
15:20
maslo
Кто о чем, а вшивый о бане...
14:49
zenitoman
Геркус сострижет бабло с сектантов))
14:24
при счете 0:4 судья сломал игру
1) роль оппонента в притоке баблишка не раскрыта. а она очевидна. 2) ...ок, ну хоть баблишку порадуетесь по результатам этого матча:)
13:51