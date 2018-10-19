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Илья Геркус: "Чемпион возвращается в Лигу чемпионов в приподнятом настроении"

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Генеральный директор "Локомотива"  Илья Геркус после победы над "Ростовом" в матче 11-го тура РПЛ (2:1) заявил, что этот успех поднимет настроение железнодорожникам перед Лигой чемпионов.

Отличных выходных вам, железнодорожники! К пятничному настроению, что намного важнее, добавилось настроение победное! Это наш третий успех подряд в РПЛ. Чемпион возвращается в Лигу чемпионов в приподнятом настроении. Все на "Порту"! Наш стадион становится все громче (более 13000 в будний день). Так держать! - написал Геркус в своем Инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отличных выходных вам, железнодорожники! К пятничному настроению, что намного важнее, добавилось настроение победное! Это наш третий успех подряд в РПЛ💪🏼🚂 Чемпион возвращается в Лигу чемпионов в приподнятом настроении. Все на "Порту"! Наш стадион становится всё громче (более 13000 в будний день - 🔥). Так держать! 👏🏼👏🏼👏🏼 #Локомотив #Железновместе #ЯрчеПрошлого #ИльяГеркус #ФКЛокомотив #СамыйЛучшийКоллектив #ТолькоЛоко #ТолькоПобеда #крепчестали

Публикация от Илья Геркус (@ilgerkus) 19 Окт 2018 в 1:07 PDT

 

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