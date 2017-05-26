Ильгиз Фахриев: "Жизнь покажет, какой Грасия тренер"

Cпортивный директор "Рубина"​ Ильгиз Фахриев в интервью "Бизнес Online" отметил, что главный тренер команды Хави Грасия будет востребован в Испании. Напомним, что по информации "СЭ", в субботу после заседания Попечительского совета "Рубина" главным тренером команды, с большой долей вероятности, будет объявлен Курбан Бердыев. Со штабом прежнего тренера команды, Хави Грасией, контракт будет расторгнут.

– Как вы считаете, "Рубин" ошибся с выбором Хави Грасии?

– Скажите, так называемый "тренеришка" Унаи Эмери, который после "Спартака" выиграл с "Севильей" три Лиги Европы, – это хороший тренер?

– Да, как показала жизнь...

– И я хочу сказать о том, что жизнь покажет, какой Грасия тренер. На сегодня Хави востребован в Испании, у него есть предложения из ла лиги, и это никакие не слухи. Это говорит о том, что в его профессиональных качествах в Испании по-прежнему никто не сомневается, тот же Мануэле Пеллегрини, уходя в "Манчестер Сити", рекомендовал Грасию на пост главного тренера "Малаги". И мы тоже в нем не сомневаемся.

Когда мы приглашали Хави, то говорили о долгосрочном периоде сотрудничества, но и в первый год мы очень надеялись на положительный результат. Однако в принципе произошло то, что должно было случиться: новая команда, новый тренерский штаб не смогли сразу дать результат. Процесс адаптации прошел очень нервно и неоднозначно, во многом нужно разбираться. Но в профессионализме Хави Грасии мы не сомневаемся.

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