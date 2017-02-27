Ильгиз Фахриев: "Рубин" не будет продлевать контракт Билялетдинова"

Спортивный директор "Рубина" Ильгиз Фахриев заявил, что полузащитнику Динияру Билялетдинову не сумели найти клуб в России в зимнее трансферное окно. Функционер сообщил, что по окончании сезона экс-хавбек сборной России покинет клуб.
– Было понятно, что скамейка перенасыщена, – сказал Фахриев. – Было принято решение правильно распорядиться активами. Кверквелия, Оздоев, Бергстрем – квалифицированные игроки и было неправильно видеть их на скамейке. Мы на них надеемся.
Говоря о других игроках: Дядюн оправился от травмы. Им и Билялетдиновым интересуются из Казахстана. Мы искали Динияру вариант в России, но не нашли. Договор истекает в мае. Подписывать новый контракт с ним клуб не будет. (Артур ЕНИКЕЕВ)
shpasic
помните ту статью: "наш маленький Зидан". СЭ был как всегда дальновиден))
12:21
Ботаникум
А кому нужен футбольный "халявщик"? Больше переживающий за сохранность своего причесона, нежели из-за недостатка игровой практики.
11:55