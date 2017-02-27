11:37 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Ильгиз Фахриев: "Рубин" не будет продлевать контракт Билялетдинова"

0
0
0
0
2

Спортивный директор "Рубина" Ильгиз Фахриев заявил, что полузащитнику Динияру Билялетдинову не сумели найти клуб в России в зимнее трансферное окно. Функционер сообщил, что по окончании сезона экс-хавбек сборной России покинет клуб.

– Было понятно, что скамейка перенасыщена, – сказал Фахриев. – Было принято решение правильно распорядиться активами. Кверквелия, Оздоев, Бергстрем – квалифицированные игроки и было неправильно видеть их на скамейке. Мы на них надеемся.

Говоря о других игроках: Дядюн оправился от травмы. Им и Билялетдиновым интересуются из Казахстана. Мы искали Динияру вариант в России, но не нашли. Договор истекает в мае. Подписывать новый контракт с ним клуб не будет. (Артур ЕНИКЕЕВ)

0
0
0
0
2
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

помните ту статью: "наш маленький Зидан". СЭ был как всегда дальновиден))

12:21

Ботаникум

А кому нужен футбольный "халявщик"? Больше переживающий за сохранность своего причесона, нежели из-за недостатка игровой практики.

11:55

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ