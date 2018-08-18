Игроки ЦСКА и "Арсенала" вышли на игру РПЛ в сопровождении собак

Игроки ЦСКА и "Арсенала" вышли на поле "ВЭБ Арены" перед началом игры 4-го тура российской премьер-лиги в сопровождении собак. Одного пса выводил капитан хозяев Игорь Акинфеев, другого - капитан гостей Кирилл Комбаров. Собака, шедшая с вратарем армейцев, была одета в шарф ЦСКА и произвела символический стартовый удар по мячу.

Сегодня, 18 августа отмечается Всемирный день бездомных животных.

Комбаров и Акинфеев вышли на поле с песелями (акция посвящена дню защиты бездомных животных) #ЦСКА #ЦСКААрсенал pic.twitter.com/FBv51ASZtn – Elena Grigorevskaya (@Elegri_1) 18 августа 2018 г.

ЦСКА - "Арсенал": Чемпионат России, 4-й тур, 18 августа 2018, онлайн трансляция – в 16.30