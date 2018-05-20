Игрок "Енисея" побрил пресс-атташе после выхода в премьер-лигу

Пресс-атташе "Енисея" Станислав Меркис в Твиттере опубликовал фотографию, на которой один из игроков команды бреет его налысо. В воскресенье, 20 мая, красноярцы в стыковых матчах с "Анжи" (3:0 – дома, 3:4 – на выезде) завоевали право сыграть в премьер-лиге в сезоне-2018/19.

Напомним, что в 2017 году Меркис также побрился налысо. В начале сезона-2016/17 он поспорил с игроками на то, что изменит имидж, если "Енисей" пробьется в стыковые матчи. Прошлым летом красноярцы проиграли тульскому "Арсеналу" (2:1 – дома, 0:1 – на выезде).