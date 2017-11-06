Игрок "Ахмата" выступает под разными номерами. Куда смотрят судьи?

В матче 16-го тура чемпионата России "Ахмат" – "Ростов" (1:0) произошел анекдотичный случай: защитник грозненской команды Заурбек Плиев выступал под двумя разными номерами. На игру он вышел под третьим номером – под ним он числится и в заявке команды на сезон. А вот во втором тайме у него на спине почему-то появилась… пятерка.

Можно только предполагать, что произошло. Не исключено, что в перерыве Плиев надел новую футболку, на которой ошибочно оказалась цифра 5 (под таким номером за "Ахмат" никто не заявлен).

Но почему этого не заметила бригада арбитров, в которую входили Владимир Сельдяков, Николай Богач, Андрей Глот и Дмитрий Недвижай?

В статье 9 "Экипировка участников матча" регламента чемпионата России-2017/18 говорится:

"9.5. Персональный номер высотой 25-35 сантиметров, под которым футболист зарегистрирован для участия в чемпионате, обязательно должен быть размещен в центре задней стороны футболки…

9.5.1. Использование одновременно одного и того же персонального номера разными футболистами в одном и том же клубе в ходе чемпионата не допускается. Также не допускается смена номера футболистом в одном и том же клубе в ходе чемпионата". (Александр БОБРОВ)