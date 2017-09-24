Игорь Шалимов: "Все игроки "Краснодара" здоровы, давно такого не было"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в преддверии матча 11-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что все игроки готовы ко встрече. Он также добавил, что обе команды равны в плане свежести футболистов.

– Да, все игроки здоровы, давно такого не было. Мы это ожидали, – сказал во флеш-интервью перед матчем Шалимов. – Это связано с тем, что в этом сезоне у нас меньше игр, чем в прошлом сезоне. Также ожидаем, что травм будет меньше.

Состав не поменяли после матча с "Анжи". Два наших игрока сыграли 90 минут в Кубке России, остальные все свежие. Что касается соперника, то мне кажется, что из тех, кто сегодня в составе, только Дзюба вышел на замену в игре за Кубок, остальные так же несвежие. В этом плане равны сегодня.

Трансляция матча "Краснодар" - "Зенит"