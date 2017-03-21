Игорь Шалимов: "Самое сильное впечатление произвели "Сельта" и "Спартак"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в интервью "СЭ" ответил на актуальные вопросы по игре и результатам команды по ходу весеннего отрезка сезона. Он подчеркнул, наибольшее впечатление из соперников на него произвела "Сельта" и "Спартак".

– Какая из команд, с которой вы играли этой весной, произвела самое сильное впечатление?

– "Сельта" – по тому, как испанцы контролируют мяч. Ну и "Спартак", если говорить о чемпионате. Мы встречались с ним, уже проведя три матча, а красно-белые играли только первый. Никто не знал, как они готовы. Оказалось, готовы хорошо.

– Главный тренд весны – все больше команд действуют в пять защитников. И в последнем туре забито всего 8 голов – как это взаимосвязано, что это за мода?

– Это не мода, а схема. Первым ее начал использовать, насколько помню, Курбан Бердыев с "Ростовом". В плане защиты и быстрых контратак такой вариант очень хорош. Вскрыть оборону с пятью защитниками и тремя опорными тяжело, там просто народу много. Бетон именно за счет количества, а если есть и качество, то тяжело вдвойне. Но команда должна еще уметь бежать в быстрые контратаки. "Ростов" это делает лучше всех.

– Но при варианте с пятью защитниками страдает позиционная атака.

– Поэтому мне больше импонирует схема 4-3-3. С другой стороны, пять защитников, если брать результаты этой весны, почти гарантия того, что команда не пропустит.

– Вы можете представить, что "Краснодар" станет использовать такой вариант?

– Нет, не могу.(Сергей ЕГОРОВ)

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