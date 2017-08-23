Игорь Шалимов: "Качество поля в Белграде может помешать "Краснодару" показать свой футбол"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в преддверии ответного матча 4-го отборочного турнира Лиги Европы против "Црвены Звезды" отметил, что футболистам всегда приятно играть при заполненных трибунах. Первая игра в Краснодаре завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

– Поле видел сверху, после тренировки пойдем его посмотрим, – цитирует ТАСС Шалимова. – Но знаем, что оно не лучшего качества. Для нас это не очень хорошо, все же мы стараемся играть короткими и средними передачами. Поэтому поле, может быть, нам где-то помешает. Возможно, нам придется упрощать игру.

Соперник достаточно часто играет длинными передачами. Возможно, нам завтра придется встретиться с силовым футболом, но я думаю, что мы не должны в нем уступить. Футболистам всегда приятно играть при полных трибунах, без разницы, играешь ты на выезде или дома. Не думаю, что сильная поддержка болельщиков соперника плохо на нас повлияет, наоборот, она даст нам кураж.

Напомним, что матч "Црвена Звезда" – "Краснодар" состоится 24 августа, начало игры – в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.