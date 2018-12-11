Игорь Шалимов: "Чемпионат России выигрывает команда с российским костяком, а не у которой хорошие легионеры"

Главный тренер "Химок" Игорь Шалимов подметил, что, для того, чтобы выиграть РПЛ, любой команде необходимо обладать хорошим российским костяком.

"В начале чемпионата "Зенит" набрал достаточно большое количество очко. Я думаю, что это было связано со сменой тренера, как это часто бывает на первом этапе. К Манчини было достаточно много негатива, потому что пятое место не устроило никого. Были конфликты с российскими игроками, особенно с Дзюбой. Результат получился неудовлетворительным. Мне кажется, важно то, что "Зенит" назначил российского тренера, потому что очень важно иметь хороший контакт с российским костяком. У нас есть лимит на легионеров, как минимум, пять россиян должно находиться на поле. И обычно, это лидеры. Как правило, чемпионат России выигрывает та команда, у которой хороший российский костяк, а не у которой хорошие легионеры. Это показывает история", - сказал Шалимов в эфире "России-24".