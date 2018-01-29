Игорь Резвухин: "Не ждем вызова в комитет по этике за пост о том, что у нас нет шоколадок"

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин заявил, что история с шоколадками и разбирательствами с твиттом спартаковца Георгия Джикии в комитете по этике высосана из пальца.

- Пресс-служба "Амкара" на днях пошутила в Инстаграмме про шоколадки. Не боитесь ли обвинений в расизме?

- А что такого опубликовали в Инстаграмме? Что в "Амкаре" нет шоколадок? Высосать из пальца можно все, что угодно. Я не вижу в этом посте никаких интриг. Ничего такого в этом нет.

- Вызова в комитет в поэтике не ожидаете, как получилось у "Спартака"?

- Нет, мы этого не ожидаем.

- Как отнеслись к ситуации с постом Георгия Джикии про шоколадки в триттере "Спартака"?

- Никак. Я считаю, что эта тема просто высосана из пальца. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)