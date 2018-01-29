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Игорь Резвухин: "Не ждем вызова в комитет по этике за пост о том, что у нас нет шоколадок"

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Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин заявил, что история с шоколадками и разбирательствами с твиттом спартаковца Георгия Джикии в комитете по этике высосана из пальца.  

- Пресс-служба "Амкара" на днях пошутила в Инстаграмме про шоколадки. Не боитесь ли обвинений в расизме?

- А что такого опубликовали в Инстаграмме? Что в "Амкаре" нет шоколадок? Высосать из пальца можно все, что угодно. Я не вижу в этом посте никаких интриг. Ничего такого в этом нет.

- Вызова в комитет в поэтике не ожидаете, как получилось у "Спартака"?

- Нет, мы этого не ожидаем. 

- Как отнеслись к ситуации с постом Георгия Джикии про шоколадки в триттере "Спартака"?

- Никак. Я считаю, что эта тема просто высосана из пальца. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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ABC13

Даже белого нету?

19:53

shu

Молодец Резвухин. Дай этим идиотам поблажку, так через пару лет совсем наклонят. У нас нет шоколадок, только дружба народов.

19:01

Serenky25

Ну судя по видео у вас не шоколадка, а уголек.

14:54

волк-13

комитет в поэтике Конгениально!

12:47

shur

Слово "шоколадка" под запретом?

12:09