Игорь Резвухин: "Не ждем вызова в комитет по этике за пост о том, что у нас нет шоколадок"

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин заявил, что история с шоколадками и разбирательствами с твиттом спартаковца Георгия Джикии в комитете по этике высосана из пальца.
- Пресс-служба "Амкара" на днях пошутила в Инстаграмме про шоколадки. Не боитесь ли обвинений в расизме?
- А что такого опубликовали в Инстаграмме? Что в "Амкаре" нет шоколадок? Высосать из пальца можно все, что угодно. Я не вижу в этом посте никаких интриг. Ничего такого в этом нет.
- Вызова в комитет в поэтике не ожидаете, как получилось у "Спартака"?
- Нет, мы этого не ожидаем.
- Как отнеслись к ситуации с постом Георгия Джикии про шоколадки в триттере "Спартака"?
- Никак. Я считаю, что эта тема просто высосана из пальца. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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ABC13
Даже белого нету?
19:53
shu
Молодец Резвухин. Дай этим идиотам поблажку, так через пару лет совсем наклонят. У нас нет шоколадок, только дружба народов.
19:01
Serenky25
Ну судя по видео у вас не шоколадка, а уголек.
14:54
волк-13
комитет в поэтике Конгениально!
12:47
shur
Слово "шоколадка" под запретом?
12:09