"Дело Джикии": комитет по этике ограничился замечанием игроку, Трахтенберг оштрафован на 20 тысяч рублей

В Доме футбола состоялось заседание комитета по этике РФС, на котором было рассмотрено дело о "твите про шоколадки". По итогам разбирательства защитнику "Спартака" Георгию Джикии вынесено замечание, а директор департамента по связям с общественностью Леонид Трахтенберг оштрафован на 20 тысяч рублей, передают корреспонденты "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ и Филипп ПАПЕНКОВ. Напомним, 13 января в официальном Твиттере красно-белых появилась видеозапись, сделанная Джикией, на которой он снимает разминавшихся бразильцев Фернанду, Луиза Адриану и Педро Рошу и произносит: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце".

После поднявшегося шума в СМИ (в частности, британских), "Спартак" удалил твит и принес официальные извинения, а Джикия и бразильцы сняли видеообращение, в котором объяснили, что это была шутка. Однако временно исполняющий обязанности президента РФС союза Александр Алаев все равно отправил запрос в комитет по этике.

Отметим, что согласно регламенту Джикию могли оштрафовать, лишить завоеванных наград, дисквалифицировать на определенное количество матчей или даже пожизненно. Но в итоге комитет вынес самое мягкое наказание.

От "Спартака" на заседании присутствовали юрист и Трахтенберг. Сам Джикия как раз сегодня был прооперирован в Италии, так как буквально через несколько дней после истории с твитом он повредил крестообразные связки в товарищеском матче на сборе в ОАЭ и выбыл из строя как минимум до конца текущего сезона.