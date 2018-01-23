16:19 | Футбол — РФПЛ

"Дело Джикии": комитет по этике ограничился замечанием игроку, Трахтенберг оштрафован на 20 тысяч рублей

Георгий ДЖИКИЯ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Георгий ДЖИКИЯ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
9

В Доме футбола состоялось заседание комитета по этике РФС, на котором было рассмотрено дело о "твите про шоколадки". По итогам разбирательства защитнику "Спартака" Георгию Джикии вынесено замечание, а директор департамента по связям с общественностью Леонид Трахтенберг оштрафован на 20 тысяч рублей, передают корреспонденты "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ и Филипп ПАПЕНКОВ. Напомним, 13 января в официальном Твиттере красно-белых появилась видеозапись, сделанная Джикией, на которой он снимает разминавшихся бразильцев Фернанду, Луиза Адриану и Педро Рошу и произносит: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце". 

 
Георгий ДЖИКИЯ.Георгиевский крест. Как Джикия за год стал лучшим и незаменимым

После поднявшегося шума в СМИ (в частности, британских), "Спартак" удалил твит и принес официальные извинения, а Джикия и бразильцы сняли видеообращение, в котором объяснили, что это была шутка. Однако временно исполняющий обязанности президента РФС союза Александр Алаев все равно отправил запрос в комитет по этике.

Отметим, что согласно регламенту Джикию могли оштрафовать, лишить завоеванных наград, дисквалифицировать на определенное количество матчей или даже пожизненно. Но в итоге комитет вынес самое мягкое наказание. 

От "Спартака" на заседании присутствовали юрист и Трахтенберг. Сам Джикия как раз сегодня был прооперирован в Италии, так как буквально через несколько дней после истории с твитом он повредил крестообразные связки в товарищеском матче на сборе в ОАЭ и выбыл из строя как минимум до конца текущего сезона.

9
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
Войти, чтобы оставить комментарий

К.Б.Ын

Всё таки 20 000 забрали пенсионеры себе на ужин в ресторане )))

19:56

Serenky25

Я когда в школе учился с нами учился шоколадка. Дитя олимпиады 80. Андрей звали. Маленькие мы даже не догоняли, думали загорелый. (((: А когда взрослые стали некоторые нехорошие люди дразнили его СНИКЕРС.

19:24

ВолжанинC

Бред!!!! Шоколад сопрягается с расизмом !!!!! Белиберда полная, бриты пущай у себя разбираются, а не следят за подписями под фото друзей (ну как минимум товарищей) по команде. И этаа, надо до окончания ЧМ в Раше запретить продажу не толерантного продукта, по крайней мере под его классическим наименованием!!! А то еще ассоциации проведут - шоколадом торгуем всеж!!))

18:45

RB-DEN

Никто не знает Нарциса за шокозайца в европу пускают, за его саморассизм? Заняться им больше нечем.....

18:23

ISTORIK1969

С пенсионера 20 тыс. Очуметь

18:13

Drek

Главное, чтобы это наказание устроило УЕФА..есть сомнения в нынешней ситуации. Игрок ведь все равно травмирован..

17:59

Platinum1991

Леониду надо было ещё замечание ВПАЯТЬ, чтоб другим повадно НЕ БЫЛО! Ведь это по его вине это видео было опубликовано! Здесь Леонид дал промашку и вынес СОР из спартаковской избы! А где были мозги того, и другого, и чем они думали, когда такое сообразили на двоих! Оба получили по делу, хотя и отделались ЛЁГКИМ испугом! Конечно, расизмом здесь совсем не пахнет, хотя их деяния и содержат НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ признаки. По большому счёту, это не расизм, а ЭЛЕМЕНТАРНАЯ человеческая глупость!!! Леонид не должен был её публиковать, и мало того, Леонид должен был сделать Джикии ЗАМЕЧАНИЕ, это его ПРЯМАЯ обязанность, и призвать Джикию к уважению других игроков, чтобы ОН и другие не позволяли себе такие вульгарные вольности! Для англичан любые незначительные признаки других - повод, чтобы ИСТЕРИТЬ и спекулировать на расизме! В Англии расизма БОЛЬШЕ чем в России, на каждом шагу, но англичане, как в рот воды набрали и тишина, а в России расизма НЕТ, но есть глупость отдельных людей, и Джикия нам её продемонстрировал, а Леонид, не подумавши, её опубликовал! Элементарная ГЛУПОСТЬ Джикии - другим наука, футболом надо заниматься, а не маяться ДУРЬЮ!!!

17:43

mikeV

баламошка - У него фамилия неэтичная!

17:30

баламошка

За что Леонида оштрафовали?! Изверги!

16:42