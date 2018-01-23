"Дело Джикии": комитет по этике ограничился замечанием игроку, Трахтенберг оштрафован на 20 тысяч рублей

В Доме футбола состоялось заседание комитета по этике РФС, на котором было рассмотрено дело о "твите про шоколадки". По итогам разбирательства защитнику "Спартака" Георгию Джикии вынесено замечание, а директор департамента по связям с общественностью Леонид Трахтенберг оштрафован на 20 тысяч рублей, передают корреспонденты "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ и Филипп ПАПЕНКОВ. Напомним, 13 января в официальном Твиттере красно-белых появилась видеозапись, сделанная Джикией, на которой он снимает разминавшихся бразильцев Фернанду, Луиза Адриану и Педро Рошу и произносит: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце".
После поднявшегося шума в СМИ (в частности, британских), "Спартак" удалил твит и принес официальные извинения, а Джикия и бразильцы сняли видеообращение, в котором объяснили, что это была шутка. Однако временно исполняющий обязанности президента РФС союза Александр Алаев все равно отправил запрос в комитет по этике.
Отметим, что согласно регламенту Джикию могли оштрафовать, лишить завоеванных наград, дисквалифицировать на определенное количество матчей или даже пожизненно. Но в итоге комитет вынес самое мягкое наказание.
От "Спартака" на заседании присутствовали юрист и Трахтенберг. Сам Джикия как раз сегодня был прооперирован в Италии, так как буквально через несколько дней после истории с твитом он повредил крестообразные связки в товарищеском матче на сборе в ОАЭ и выбыл из строя как минимум до конца текущего сезона.
Комитет по этике вынес Джикии замечание #Спартак pic.twitter.com/fCwGmtyCch– Elena Grigorevskaya (@Elegri_1) 23 января 2018 г.
К.Б.Ын
Всё таки 20 000 забрали пенсионеры себе на ужин в ресторане )))
19:56
Serenky25
Я когда в школе учился с нами учился шоколадка. Дитя олимпиады 80. Андрей звали. Маленькие мы даже не догоняли, думали загорелый. (((: А когда взрослые стали некоторые нехорошие люди дразнили его СНИКЕРС.
19:24
ВолжанинC
Бред!!!! Шоколад сопрягается с расизмом !!!!! Белиберда полная, бриты пущай у себя разбираются, а не следят за подписями под фото друзей (ну как минимум товарищей) по команде. И этаа, надо до окончания ЧМ в Раше запретить продажу не толерантного продукта, по крайней мере под его классическим наименованием!!! А то еще ассоциации проведут - шоколадом торгуем всеж!!))
18:45
RB-DEN
Никто не знает Нарциса за шокозайца в европу пускают, за его саморассизм? Заняться им больше нечем.....
18:23
ISTORIK1969
С пенсионера 20 тыс. Очуметь
18:13
Drek
Главное, чтобы это наказание устроило УЕФА..есть сомнения в нынешней ситуации. Игрок ведь все равно травмирован..
17:59
Platinum1991
Леониду надо было ещё замечание ВПАЯТЬ, чтоб другим повадно НЕ БЫЛО! Ведь это по его вине это видео было опубликовано! Здесь Леонид дал промашку и вынес СОР из спартаковской избы! А где были мозги того, и другого, и чем они думали, когда такое сообразили на двоих! Оба получили по делу, хотя и отделались ЛЁГКИМ испугом! Конечно, расизмом здесь совсем не пахнет, хотя их деяния и содержат НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ признаки. По большому счёту, это не расизм, а ЭЛЕМЕНТАРНАЯ человеческая глупость!!! Леонид не должен был её публиковать, и мало того, Леонид должен был сделать Джикии ЗАМЕЧАНИЕ, это его ПРЯМАЯ обязанность, и призвать Джикию к уважению других игроков, чтобы ОН и другие не позволяли себе такие вульгарные вольности! Для англичан любые незначительные признаки других - повод, чтобы ИСТЕРИТЬ и спекулировать на расизме! В Англии расизма БОЛЬШЕ чем в России, на каждом шагу, но англичане, как в рот воды набрали и тишина, а в России расизма НЕТ, но есть глупость отдельных людей, и Джикия нам её продемонстрировал, а Леонид, не подумавши, её опубликовал! Элементарная ГЛУПОСТЬ Джикии - другим наука, футболом надо заниматься, а не маяться ДУРЬЮ!!!
17:43
mikeV
баламошка - У него фамилия неэтичная!
17:30
баламошка
За что Леонида оштрафовали?! Изверги!
16:42