Игорь Ледяхов: "Три очка уже не вернешь, есть претензии к судейству или нет"

Главный тренер "Ахмата" Игорь Ледяхов после поражения в гостевом матче 1-го тура чемпионата России от "Ростова" (0:1) подчеркнул, что после игры он поблагодарил арбитра Алексея Сухого за работу.

Грозненская команда более часа играла в меньшинстве после удаления Андрея Семенова, которому Сухой сначала показал желтую карточку, но потом поменял решение.

– Насколько удаление повлияло на вашу игру?

– Естественно, повлияло, ведь мы играли первые 15 минут первым номером, владели инициативой и мячом. Удаление сломало игру, и потом было уже тяжело.

– Какие впечатления от "Ростов Арены"?

– Великолепно. Стадионы, которые в России построили, это что-то. Публика тут доброжелательная и умеет болеть. Я это знаю, так как немало лет провел в Ростове. Было приятно играть.

– Вы долго беседовали с судьями после игры. Были претензии?

– Нет, я обычно после игры подхожу к судье и благодарю его за работу.

– А есть ли претензии к судейству?

– А смысл? Три очка уже не вернешь, есть претензии или нет.

– Команда оправдала ожидания, если отвлечься от удаления?

– Повторюсь, удаление сломало наш план. Конечно, хотелось стартовать, взяв очки. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

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