Игорь Ледяхов: "Три очка уже не вернешь, есть претензии к судейству или нет"

Главный тренер "Ахмата" Игорь Ледяхов после поражения в гостевом матче 1-го тура чемпионата России от "Ростова" (0:1) подчеркнул, что после игры он поблагодарил арбитра Алексея Сухого за работу.
Грозненская команда более часа играла в меньшинстве после удаления Андрея Семенова, которому Сухой сначала показал желтую карточку, но потом поменял решение.
– Насколько удаление повлияло на вашу игру?
– Естественно, повлияло, ведь мы играли первые 15 минут первым номером, владели инициативой и мячом. Удаление сломало игру, и потом было уже тяжело.
– Какие впечатления от "Ростов Арены"?
– Великолепно. Стадионы, которые в России построили, это что-то. Публика тут доброжелательная и умеет болеть. Я это знаю, так как немало лет провел в Ростове. Было приятно играть.
– Вы долго беседовали с судьями после игры. Были претензии?
– Нет, я обычно после игры подхожу к судье и благодарю его за работу.
– А есть ли претензии к судейству?
– А смысл? Три очка уже не вернешь, есть претензии или нет.
– Команда оправдала ожидания, если отвлечься от удаления?
– Повторюсь, удаление сломало наш план. Конечно, хотелось стартовать, взяв очки. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)
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