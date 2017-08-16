Игорь Ледяхов: "Думаю, что в матче с "Локомотивом" сыграет Ребров"

Бывший полузащитник "Спартака" Игорь Ледяхов в интервью "СЭ" выразил уверенность в том, что Сергей Ребров выйдет в стартовом составе красно-белых в матче 7-го тура чемпионата России с "Локомотивом". По словам специалиста, голкипер принесет команде еще немало пользы.

– К кому в "Спартаке" по первым матчам нет претензий? – вопрос Ледяхову.

– К Джикии. Прибавляет на глазах. Против любого соперника играет спокойно, уверенно, надежно. Неслучайно уже и в сборной стал основным защитником. Промес тоже очень старается, держит планку.

Не сомневаюсь, что и Ребров принесет еще "Спартаку" немало пользы. Артем не только прекрасный вратарь, но и хороший человек, от него исходит положительная энергетика. Думаю, против "Локомотива" выйдет именно он.

– Почему?

– У Селихова отличные данные, однако в дерби свой шанс он не использовал. А Ребров отдохнул, ментально перезагрузился после питерского разгрома. (Александр КРУЖКОВ)

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