Игорь Колыванов: "С Манчини дважды менялись майками"

Бывший главный тренер "Уфы" Игорь Колыванов считает, что наставник "Зенита" Роберто Манчини в качестве игрока был одним из лучших атакующих футболистов. Специалист, с 1991 по 2001 игравший в чемпионате Италии, отметил футбольный интелект тренера сине-бело-голубых.

– "Зенит" на самом деле хорошо держит мяч. Поэтому против него так непросто играть, – приводит официальный сайт петербуржцев слова Колыванова. – Команда еще не набрала необходимый ход. При этом она очень здорово провела предыдущий отрезок сезона, когда нужно было проходить отборочный цикл Лиги Европы. С "Утрехтом" получился показательный матч. Команда сыграла собранно, уверенно, организованно. Сделали задел 1:0, в дополнительное время добавили физически и выиграли. Да, может, сейчас спад какой-то и наметился, но в любом случае из всех команд, что я видел, "Зенит", наверное, показывает самый красивый футбол.

– Вы часто пересекались с Манчини, выступая в Италии?

– Неоднократно. В свое время даже два раза майками менялись, когда он в "Сампдории" играл (Колыванов с 1991 по 1996 год защищал цвета "Фоджи", а с 1996 по 2001 год играл за "Болонью. – Прим. "СЭ"). Однозначно это один из лучших атакующих полузащитников. Или нападающих. Он все время играл второго нападающего при схеме 4–4–2. Его заслуга в том, что все нападающие, с которыми он играл, забивали по 20–30 мячей за сезон: и Виалли, и Энрико Кьеза, и Монтелла, который сейчас тренирует "Милан". Очень умный был футболист! Невероятные передачи отдавал тем, кто играл с ним в компании: и в "Сампдории", и в "Лацио".

– Часто говорят, что футболисты против бывших команд играют с особым настроем. А для тренеров такие матчи тоже особенные?

– Вы о Сергее Семаке? В первую очередь он сейчас профессионально работает в "Уфе". Хочет создать команду, которая бы смотрелась, умела бы и обороняться, и атаковать. Чтобы во всех линиях были подобраны качественные игроки. Но в любом случае определенный настрой есть. Семак в Питере долгое время как играл, так и работал помощником. Хочется ему, наверное, показать, что он соответствует определенному уровню. В "Уфе" в него верят как руководители, так и команда.

Напомним, в 10-м туре чемпионата России "Зенит" дома сыграет с "Уфой". Встреча состоится 18 сентября, начало игры – 20.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.