Игорь Гамула: "Гончаренко отладил игру в обороне ЦСКА"

Экс-игрок ростовского СКА Игорь Гамула в интервью "СЭ" отметил, что игроки ЦСКА при Викторе Гончаренко играют дисциплинированно и выполняют все указания. По его словам, белорусский специалист отладил игру армейцев в обороне.

– Главное, что изменил Гончаренко после Слуцкого?

– Гончаренко отладил игру в обороне. Точно так же он "Уфу" выстроил. Вверху ни у кого из защитников ЦСКА нельзя выиграть. А "Ростов" старался продольными передачами атаковать. Но бесполезно. Даже с учетом Бухарова. Видно, что ЦСКА физически готов. Дисциплинированно действуют, все тренерские указания выполняют.

– Вас, игравшего в настоящий советский футбол, не убивает игра Васина в обороне?

– Да есть немножко… Столько результативных ошибок! В наше время Васина не одобрили бы. А предыдущее поколение, до нашего, просто голову оторвало бы. Мы все говорим – "подающий надежды"… А ему сколько лет-то? Под тридцать! Уже "лепить" в простых ситуациях не должен. Все-таки игрок сборной и ведущего клуба страны. (Юрий ГОЛЫШАК)

Полное интервью Игоря Гамулы